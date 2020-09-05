Киев, 5 сентября 2020, 08:52 — REGNUM Глава так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» Филарет (Михаил Денисенко) заразился коронавирусом, его госпитализировали в больницу. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе возглавляемой Филаретом «Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата» (УПЦ КП).
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Напомним, ранее Филарет заявил, что пандемия COVID-19 является наказанием человечеству за грехи, прежде всего — за однополые браки.