Нур-Султан, , 07:13 — REGNUM Антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия», которые должны были пройти в этом году, перенесены на 2021 год из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа, сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

Решение об изменении даты мероприятия было принято в Москве в ходе совместного заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

Как передавало ИА REGNUM, предыдущие учения «Мирная миссия» прошли в Челябинской области в августе 2018 года.

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