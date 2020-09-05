Приштина, 5 сентября 2020, 07:12 — REGNUM Специальный трибунал по Косово 4 сентября, незадолго до подписания соглашений между Сербией и США, США и Косово о нормализации экономических отношений в Вашинтоне, вызвал в качестве обвиняемого очередного бывшего бойца Армии освобождения Косово (УЧК) Алюша Агуши, известного в албанских кругах как «Маля».
О произошедшем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook брат Алюша Рамуш Агуши.
По словам Агуши, ни один суд не может запятнать борьбу УЧК:
Напомним, миссией Специального трибунала по Косово в Гааге является расследование преступлений бойцов УЧК против человечности, в том числе убийства сербского мирного населения. В июне трибунал опубликовал обвинительный акт в отношении политического лидера УЧК, президента Косово Хашима Тачи и главы Демократической партии Косово, бывшего главы разведслужбы УЧК, Кадри Весели — бывшего, а 3 сентября — в отношении бывшего начальника штаба УЧК Агима Чеку.
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