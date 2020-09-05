Нью-Йорк, США, , 06:52 — REGNUM Не приписываемые России намерения, а практические шаги США развязывают новую гонку вооружений и дестабилизируют мировую систему ядерного сдерживания, заявил 4 сентября журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал сделанные недавно в Пентагоне заявления о том, что Россия развязывает гонку в сфере «нестратегических вооружений». Антонов отметил, что не Москва, а Вашингтон в прошлом году принял решение развернуть боезаряды малой мощности W76−2 на баллистических ракетах «Трайдент II».

«Именно подобные практические шаги — а не приписываемые России намерения — оказывают существенное дестабилизирующее влияние на ядерное сдерживание», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель помощника руководителя Пентагона Роберт Суфер обвинил Россию в развязывании новой гонки вооружений и при этом обещал показать «всю мощь ядерной модернизации».

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