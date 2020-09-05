Берлин, 5 сентября 2020, 06:39 — REGNUM Россия обладает достаточными валютными резервами, чтобы считаться неуязвимой перед экономическими санкциями, к которым постоянно прибегают на Западе. Об этом 4 сентября написал старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц на страницах издания.
Эксперт в своей публикации привёл комментарий стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера, который объяснил, что сегодня у Москвы нет причин опасаться внешнего воздействия.
«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении», — объяснил Вифер.
Цшэпитц, в свою очередь, заключил комфортное развитие России обеспечат резервы в размере $600 млрд и проводимая экономическая политика.
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