Берлин, , 06:39 — REGNUM Россия обладает достаточными валютными резервами, чтобы считаться неуязвимой перед экономическими санкциями, к которым постоянно прибегают на Западе. Об этом 4 сентября написал старший бизнес-редактор газеты Die Welt Хольгер Цшэпитц на страницах издания.

Эксперт в своей публикации привёл комментарий стратега независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Криса Вифера, который объяснил, что сегодня у Москвы нет причин опасаться внешнего воздействия.

«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении», — объяснил Вифер.

Цшэпитц, в свою очередь, заключил комфортное развитие России обеспечат резервы в размере $600 млрд и проводимая экономическая политика.

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