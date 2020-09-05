Бразилиа, , 06:33 — REGNUM Все материалы, касающиеся расследования по делу о незаконном обогащении сына бразильского президента Жаира Болсонару, сенатора Флавиу Болсонару, запрещено распространять в СМИ решением суда Бразилии. Об этом подследственный сообщил на своей странице в Instagram.

При этом политик заявил, что он ничего не скрывает, а сюжеты, которые пытается продвигать пресса, являются вымышленными и направлены на дискредитацию его отца.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября 2019 года прокуратура Рио-де-Жанейро завела новое уголовное дело о подделке документов с целью незаконного обогащения на Флавиу Болсонару, который в период службы депутатом Законодательного собрания Рио-де-Жанейро мог присваивать доходы своих друзей и родных, нанятых им в качестве советников.

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