Иерусалим, , 06:37 — REGNUM Вечером 4 сентября, после подписания Косово и Сербией двусторонних соглашений о нормализации экономики с США, Израиль якобы официально сообщил о намерении признать независимость Косово. Об этом сообщают албанское новостное агентство Telegrafi, а также ряд англоязычных изданий.

Напомним, в соответствии с соглашениями, подписанными в США, Косово переносит свои посольство из Тель-Авива в Иерусалим. То же самое, по словам президента США Дональда Трампа, в присутствии которого были подписаны эти соглашения, готова сделать и Сербия. Однако, как сообщалось ранее в ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим только, если Израиль будет уважать интересы Сербии, то есть не пойдет на признание Косово.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает Bangkok Post, уже поблагодарил Вучича, заявив, что Сербия станет первой страной, которая перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и что перенос посольства будет завершен к июлю 2021 года. Второй такой страной станет Косово, после получения признания со стороны Израиля.

Неизвестно, будут реализованы на практике данные заявления, поскольку выборы в США могут существенно поменять картину. Противоречия в заявлениях политиков заставляет подозревать, что сказанное является лишь шумихой, используемой президентом США Дональдом Трампом для улучшения собственного имиджа.

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