Пекин, , 06:11 — REGNUM Возникновение «политического тупика» в переговорах США и КНДР произошло из-за позиции Вашингтона, который не уделил должного внимания начавшемуся межкорейскому диалогу, сообщает 5 сентября пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

«Процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова оказался в тупиковой ситуации, — констатировал глава МИД Китая Ван И. — Главная причина — обеспокоенность северокорейской стороны по поводу обеспечения национальной безопасности и перспектив развития КНДР».

Министр добавил, что США в этом процессе принадлежит одна из ключевых ролей, поэтому в Вашингтоне должны следовать принятым на себя обязательствам и делать «искренние и эффективные шаги», чтобы устранить озабоченность Пхеньяна сложившейся ситуацией.

Ван И добавил, что Китай заинтересован в нормализации отношений Северной и Южной Кореи, а также в создании прочного механизма для обеспечения мира на Корейском полуострове.

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