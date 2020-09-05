Тегеран, , 08:00 — REGNUM 4 сентября посол Ирана в России Казем Джалали и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассмотрели пути совместного производства вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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На своей онлайн-конференции Джалали поздравил российское правительство с успехом в производстве вакцины от COVID-19 и предложил сотрудничество в области здравоохранения и медицины. Он также сослался на переговоры между министрами здравоохранения Ирана и России и соглашение между двумя сторонами о совместном сотрудничестве.

Джалали указал на результаты сотрудничества иранского института Пастера и Национального центра Гамалеи России и выразил надежду на скорейшее начало процесса производства вакцины.

Между тем Дмитриев выразил удовлетворение сотрудничеством двух стран в массовом производстве вакцины против COVID-19.

Напомним, что Россия — первая страна в мире, которая представила вакцину против опасного вируса.