Тегеран, , 08:33 — REGNUM 4 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде решительно осудил переиздание французским журналом Charlie Hebdo карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатибзаде отметил, что любое непочтение к Мухаммеду или иным пророкам абсолютно неприемлемо. Он заявил: «Провокационный шаг, совершенный во имя свободы слова, задел чувства единобожников всего мира, а также продемонстрировал неуважение к исламским ценностям и верованиям более одного миллиарда мусульман».

«Вопреки неуважительному шагу, сделанному этим журналом, свобода слова является высокой ценностью, которая должна конструктивно использоваться в соответствии с мирным сосуществованием человечества», — отметил Хатибзаде.

Charlie Hebdo — французский журнал с историей публикаций уничижительного и антирелигиозного содержания. В 2012 и 2015 годах журнал опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые спровоцировали мусульман начать демонстрации по всему миру.