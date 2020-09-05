Тегеран, , 08:34 — REGNUM 4 сентября глава иранской военно-морской промышленности контр-адмирал Амир Растегари заявил, что Иран входит в пятерку крупнейших производителей быстроходных катеров в мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отметив, что иранские скоростные катера могут двигаться со скоростью более 130 км в час и способны запускать ракеты, контр-адмирал Растегари подчеркнул, что Иран добился огромных успехов в оборонной сфере с начала Исламской революции.

Далее он сообщил, что в пятом десятилетии с начала революции вооруженные силы Ирана пытаются роботизировать и автоматизировать оборудование, которое необходимо на сегодняшний день.

Глава организации иранской военно-морской промышленности заявил, что Иран входит в число первых 13 стран по подземному, а также в топ-20 по надводному оборудованию, при этом Исламская Республика может производить современные эсминцы и фрегаты, что ставит страну на десятую строчку рейтинга в этом направлении.

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