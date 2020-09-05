Тегеран, , 08:35 — REGNUM 3 сентября официальный представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде в своем послании заявил, что министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф примет главу департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса в Тегеране 7 сентября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA4 сентября.

«Зариф примет главу департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассиса и сопровождающую его делегацию в Тегеране в понедельник, 8 сентября», — написал Хатибзаде в своем Twitter-аккаунте. «Двусторонние отношения, региональные события и международные проблемы являются важными темами, по которым обе стороны проведут переговоры», — отметил он.

Ранее МИД Швейцарии в своем Twitter-аккаунте заявил: «Федеральный советник @ignaziocassis совершит официальный визит в Иран с 5 по 7 сентября 2020 года в рамках празднования 100-летия поддержания дипломатических отношений с Исламской Республикой».

Ожидается, что 6 сентября Кассис откроет выставку в историческом саду Негарестан в Тегеране, посвященную истории швейцарско-иранских двусторонних отношений. «7 сентября Игнацио Кассис встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани, министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом и секретарем Высшего Совета национальной безопасности Али Шамхани», — отмечается в послании МИД Швейцарии.