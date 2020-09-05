Тегеран, , 08:26 — REGNUM 3 сентября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши обсудили двусторонние отношения между Тегераном и Исламабадом, а также последние региональные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 сентября.

Зариф и Куреши в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонних отношений, результаты заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между двумя странами, а также провели обмен мнениями касательно последних событий в Афганистане, а также Кашмире.

Зариф тем временем выразил свои соболезнования правительству и народу Пакистана в связи с наводнением в провинции Синд. Сообщается, что проливные дожди в различных частях Пакистана, особенно в городе Карачи, унесли жизни более 90 человек и разрушили 1000 домов за последние 3 дня.