Вашингтон, 5 сентября 2020, 05:40 — REGNUM Попытки вмешательства в президентские выборы в США могут иметь чрезвычайные последствия для России, Китая и Ирана, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен на пресс-конференции.

«Мы провели красную линию и четко дали понять Китаю, России, Ирану и другим, что тот, кто попытается вмешаться в выборы, столкнется с чрезвычайными последствиями».
Роберт О'Брайен

При этом он отметил, что американские власти считают Китай наиболее подготовленным для вмешательства.

«У Китая есть наиболее масштабная программа по политическому влиянию на США, есть еще Иран и Россия. Все эти страны пытаются подорвать процесс проведения выборов», — подчеркнул представитель американской администрации.

Советник добавил, что в Вашингтоне серьезно готовятся к тому, чтобы защитить выборный процесс.

«Мы, в том числе и президент, предпринимаем беспрецедентные меры по укреплению инфраструктуры выборов, киберинфраструктуры и так далее», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября кандидат от демократов на предстоящих в США выборах Джо Байден заявил, что Россия якобы больше остальных стран пытается оказать влияние на выборный процесс.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден назвал главную угрозу для выборов в США