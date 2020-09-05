Вашингтон, , 05:40 — REGNUM Попытки вмешательства в президентские выборы в США могут иметь чрезвычайные последствия для России, Китая и Ирана, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен на пресс-конференции.

Роберт О'Брайен «Мы провели красную линию и четко дали понять Китаю, России, Ирану и другим, что тот, кто попытается вмешаться в выборы, столкнется с чрезвычайными последствиями».

При этом он отметил, что американские власти считают Китай наиболее подготовленным для вмешательства.

«У Китая есть наиболее масштабная программа по политическому влиянию на США, есть еще Иран и Россия. Все эти страны пытаются подорвать процесс проведения выборов», — подчеркнул представитель американской администрации.

Советник добавил, что в Вашингтоне серьезно готовятся к тому, чтобы защитить выборный процесс.

«Мы, в том числе и президент, предпринимаем беспрецедентные меры по укреплению инфраструктуры выборов, киберинфраструктуры и так далее», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября кандидат от демократов на предстоящих в США выборах Джо Байден заявил, что Россия якобы больше остальных стран пытается оказать влияние на выборный процесс.

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