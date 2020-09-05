Вашингтон, , 05:27 — REGNUM КНДР может провести испытания баллистической ракеты с подводной лодки. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических и международных исследований в США.

Специалисты изучили спутниковые фотоснимки верфи Синпо. На них эксперты обнаружили судно, которое Северная Корея может использовать для проведения испытаний баллистических ракет со стартом с подводных лодок. В связи с этим эксперты не исключают, что КДНР готовится к очередному испытанию ракеты «Пуккынсон-3».

В октябре 2019 года Северная Корея уже испытывала подобную ракету. В КНДР отчитались об успешных пусках и рассказали, что новая ракета имеет дальность до 2000 километров.