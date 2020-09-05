Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Программа по модернизации ядерных сил США будет окончена к 2030 году, заявил заместитель помощника руководителя Пентагона Роберт Суфер, сообщается на сайте американского министерства обороны.

Он отметил, что в настоящее время США должны начать «переход от концептуальной к инженерной фазе» этого плана. По его словам, это станет ответом на аналогичные шаги со стороны России.

«Несомнено, что они уже заняты модернизацией своих сил, а мы еще ее не начали. Поэтому вы не можете говорить, что наши ядерные программы привели к их ядерной модернизации. Сначала их модернизация», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа американский министр обороны Марк Эспер написал на странице в Twitter о том, что США требуется модернизировать свои ядерные силы, поскольку «коммунистический Китай» стремится увеличить свои «ядерные арсеналы».

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