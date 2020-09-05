Вашингтон, , 02:23 — REGNUM Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным, который находится в состоянии искусственной комы в немецкой клинике «Шарите», будет внимательно изучаться властями США, заявил на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома признал, что у Вашингтона нет свидетельств причастности России к возможному «отравлению» Навального. При этом Трамп подчеркнул, что если такая связь будет доказана, то он будет «очень разозлен», отметив, что всегда вел себя жестко по отношению к РФ.

Дональд Трамп «Никто не был более жестким в отношении России, чем я».

Кроме того, президент добавил, что США не будут выступать против мер, которые собираются принять немецкие власти в отношении России из-за здоровья блогера.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американских властей «оказать помощь» в расследовании ситуации с Алексеем Навальным.

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