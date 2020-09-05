Киев, 5 сентября 2020, 01:04 — REGNUM Мирное завершение ситуации с протестами в Белоруссии невозможно, считает бывший президент Украины Леонид Кравчук. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина».
Политик вновь выразил мнение о том, что белорусский президент Александр Лукашенко не оставит свой пост в связи с продолжающимися демонстрациями.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа Леонид Кравчук заявил, что Александр Лукашенко настолько «пропитался» властью, что «просто так не отдаст ее», о чем уже сказал всем.
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