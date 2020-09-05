Вашингтон, 5 сентября 2020, 00:36 — REGNUM Россия якобы больше остальных стран пытается оказать влияние на предстоящие в США президентские выборы, считает бывший американский вице-президент, кандидат от демократов Джо Байден. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
Так, на вопрос о том, не ведет ли себя Китай более агрессивно, чем РФ, по отношению к США, он ответил отрицательно.
Байден пообещал «ответить» РФ в случае своей победы.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Джо Байден заявил, что примет санкции против России, а также других стран, которые якобы вмешивались в выборный процесс в США.
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