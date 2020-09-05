Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Россия якобы больше остальных стран пытается оказать влияние на предстоящие в США президентские выборы, считает бывший американский вице-президент, кандидат от демократов Джо Байден. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Джо Байден «Многие государства мира хотели бы видеть дестабилизации наших выборов, но единственная, которая работает над этим наиболее кропотливо и регулярно — Россия».

Так, на вопрос о том, не ведет ли себя Китай более агрессивно, чем РФ, по отношению к США, он ответил отрицательно.

Байден пообещал «ответить» РФ в случае своей победы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Джо Байден заявил, что примет санкции против России, а также других стран, которые якобы вмешивались в выборный процесс в США.

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