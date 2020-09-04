Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пытается разобщить страну и подорвать легитимность президентских выборов, заявил 4 сентября кандидат от Демократической партии Джо Байден на пресс-конференции в штате Делавэр.

«С самого начала он знал, что единственный шанс для его победы тогда и сейчас — это разделение страны, чтобы мы, разделенные, рвали друг другу глотки. Но мы не такие!», — сказал Байден.

«Есть и другие «незаконные» неподобающие вещи, которые он говорит… это подрыв легитимности нашего демократического процесса», — заявил бывший вице-президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

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