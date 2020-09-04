Лондон, , 23:53 — REGNUM Санкции могут ввести британские власти против Минска «за нарушения прав человека» в Белоруссии, сообщила 4 сентября замглавы Форин-офиса Венди Мортон на видеовстрече СБ ООН.

Мортон «Великобритания не будет молчать, когда мы видим задержания политических кандидатов и мирных протестующих».

Санкции могут быть введены «в отношении ответственных» лиц.

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Также Лондон намерен «дополнительно профинансировать» поддержку проектов независимых СМИ и правозащитных организаций, действующих на территории Белоруссии. Речь идёт о выделении полутора миллионов фунтов стерлингов в два ближайших года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии заявили о 26 задержанных за участие в беспорядках за сутки 3 сентября.

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