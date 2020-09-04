Триполи, , 23:24 — REGNUM Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии призвала к немедленному выводу вооруженных формирований с территории всех нефтяных объектов страны.

Заявление с этим призывом опубликовано 4 сентября после инцидента с обстрелом судна Mohammed Bay в одном из крупнейших нефтеналивных портов Рас-Лануф. В ходе инцидента боевики открыли огонь из гранатометов рядом со складами легковоспламеняющихся материалов.

«Такое неприемлемое поведение могло привести к гуманитарной и экологической катастрофе», — указано в заявлении.

«Присутствие вооруженных формирований, включая наемников, без какой-либо дисциплины представляет собой реальную угрозу для работников и объектов NOC по всей Ливии», — указал в заявлении глава корпорации Мустафа Саналла.

«Мы призываем все стороны и международное сообщество поддержать немедленное прекращение военного присутствия на всех ливийских нефтяных объектах, а также заменить доказавшую свою несостоятельность охрану. Все вооруженные группировки, особенно иностранные наемники, должны немедленно покинуть их», — призывает руководство NOC.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ливии с 2011 года продолжается гражданская война, которая в последние пару лет вылилась в противоборство Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и парламента, поддерживаемого Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

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