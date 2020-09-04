Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Пролёт группы стратегических бомбардировщиков США B-52H в воздушном пространстве Украины показал возможности по сдерживанию России, заявлено в сообщении Командования ВВС США в Европе, опубликованном 4 сентября.

«Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины», — указано в сообщении.

«Миссия предоставила партнером ценную возможность потренироваться в воздухе. Кроме того, миссия продемонстрировала, как самолеты и экипажи B-52 передового базирования способствуют коллективной безопасности и обеспечивают США, союзников по НАТО и партнеров возможностью сдерживания России», — отмечает Командование ВВС США в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стратегические бомбардировщики США B-52H, взлетевшие с авиабазы Фэрфорд в Англии совершили полеты к северу от Крыма в воздушном пространстве Украины. Войдя в воздушное пространство Украины над Волынской областью со стороны Польши в районе 11:45 мск, они прошли над Ровенской, Житомирской областями и Киевом, а затем над Херсонской и Мелитопольской областями к северу от Крыма.

При этом стратегические бомбардировщики США B-52H около полутора часов кружили северо-восточнее Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Напомним, стратегический бомбардировщик B-52H способен нести ядерное оружие, в том числе до 20 крылатых ракет с ядерными боеголовками.

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