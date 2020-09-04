Вашингтон, 4 сентября 2020, 22:21 — REGNUM К переносу посольства Сербии из Тель-Авива в Иерусалим обязывает Белград его соглашение с косовской стороной, говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа, опубликованном 4 сентября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сербия и Косово при посредничестве США подписали соглашение о нормализации экономических отношений. При этом Белград не признаёт независимости Косово, которое является автономной областью Сербии.
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