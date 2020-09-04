Гавана, , 22:00 — REGNUM На Кубе встретили иностранных туристов, впервые за несколько месяцев после карантина из-за эпидемии коронавируса, 4 сентября сообщает Prensa Latina.

Лица Гаваны Bud Ellison

Самолет Air Canada прибыл в аэропорт Кайо-Коко, и перед трапом самолета расстелили красную ковровую дорожку. Air Canada Vacations обещает летать на Кубу еженедельно.

Канада долгое время являлась главным источником туристов для Кубы, в 2019 году на нее пришлось 1,1 млн из 4,2 млн прибывших туристов.

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