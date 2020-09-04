Вашингтон, 4 сентября 2020, 21:59 — REGNUM Ряд ближневосточных стран выразил желание заключить соглашения о мире с Израилем, сообщил 4 сентября американский президент Дональд Трамп.
По словам Трампа, их вдохновил пример ОАЭ.
Американский президент добавил, что верит в примирение стран Ближнего Востока.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАЭ стал третьей из арабских государств, решивших заключить с Израилем мирное соглашение. Принципиальная договорённость достигнута в середине августа, официальное подписание состоится 18 сентября.
Отметим, что, с одной стороны Трамп говорит о мире на Ближнем Востоке, с другой Вашингтон на официальном уровне преследует Иран, обвиняет сирийское руководство в диктаторской политике и предлагает Палестине смириться с израильской аннексией Западного берега («сделка века»).
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