Москва, , 20:56 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам СК заняться выяснением обстоятельств осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщает 4 сентября официальный сайт СК РФ.

Осквернение памятника Бастрыкин считает «вопиющим инцидентом» и распорядился сформировать правовую оценку этого акта вандализма с учётом как норм законодательства РФ, так и международных правовых документов.

Напомним, в литовском городе Жежмаряй неустановленные человекообразные существа облили краской памятник советским воинам и сделали на нём оскорбительные надписи.

Памятник стоит возле братской могилы солдат и офицеров Красной Армии, погибших в бою при освобождении города Жежмаряй от германских нацистов и их пособников.

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