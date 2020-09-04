Берлин, , 20:53 — REGNUM Версия об «отравлении» российского блогера Алексея Навального по распоряжению Москвы не должна рассматриваться как единственная и приоритетная, заявил Грегор Гизи, депутат бундестага, передаёт 4 сентября MDR.

Трубы «Северного потока-2» Assenmacher

По его словам, теоретически Навального мог отравить какой-то «ненормальный человек в спецслужбах» РФ.

Гизи «Может также быть, что это противник газопровода, ведущего в Германию».

Он заявил, что сомневается в участии российских властей в «отравлении» Навального, ведь такие действия вредят международным отношениям и невыгодны Москве. Германский депутат предложил выслушать голос российской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в правящей партии Германии уже предложили остановить на два года работы по реализации проекта «Северный поток — 2».

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