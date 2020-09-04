Минск, , 20:44 — REGNUM На третий день бегства из Белоруссии перековавшийся в оппозиционера экс-директор театра Павел Латушко осуществил символическую акцию — возложил цветы на могиле польских мятежников, считавших Белоруссию частью польского государства и вешавших несогласных с этим крестьян. Свой поступок Латушко заснял на видео.

Павел Латушко (крайний слева) Rada.vision

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Бывший комсомольский активист, дипломат и министр культуры, получивший в кормление должность директора государственного Купаловского театра, переметнулся на сторону противников Александра Лукашенко через день после закрытия избирательных участков. Уже 14 августа Павел Латушко участвовал в оппозиционном выступлении с требованием отставки главы МВД Юрия Караева.

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Вскоре после этого Латушко был уволен с должности директора театра и зачислен сразу в президиум оппозиционного Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии. В ночь на 2 сентября экс-директор театра бежал в Польшу на машине польского посла, где стал жаловаться на действия белорусских властей.

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В пятницу 4 августа Латушко оказался в Вильнюсе, где почтил память польских террористов, выступивших в 1863 году с оружием против законной русской власти. Они добивались восстановления польского государства в границах Речи Посполитой, в состав которой ранее входили белорусские, украинские и литовские земли. Не поддерживавших такую перспективу крестьян и священников мятежники вешали.

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Среди руководителей польского восстания в Литве и Белоруссии выделялся шляхтич Викентий Константин Калиновский, направлявший банды «жандармов-вешателей» и террористические группы «кинжальщиков». После подавления мятежа он скрывался в Вильно, был выдан подельником и по приговору суда там же и повешен. В 2019 году делегация правительства Белоруссии участвовала в торжественном перезахоронении останков палачей белорусского народа.

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В ходе акции Латушко назвал Калиновского «славным сыном белорусской земли». Видеозапись была распространена по русофобским Телеграм-каналам и СМИ.

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