Пекин, , 20:41 — REGNUM Истребитель ВВС Китая Су-35, упавший в юго-западной провинции КНР Гуанси, мог быть сбит системой ПВО Тайваня, предполагает издание EurAsian Times в материале, опубликованном 4 сентября.

Истребитель Су-35 Aleksandr Markin

Сразу же стоит отметить, что даже название этой статьи снабжено знаком вопроса, что подчеркивает неясность ситуации и причин падения самолёта.

«Тайвань сбил китайский истребитель Су-35 за нарушение его воздушного пространства?» — озаглавлен материал.

В статье отмечено, что никаких официальных подтверждений этой информации от китайского военного командования на данный момент не поступало, а в самом Тайване уже опубликованы заявления о том, что средства ПВО армия острова против китайской авиации не использовала. Не подтверждаются и сообщения СМИ о том, что истребители китайских ВВС нарушили воздушные границы Тайваня.

В итоге издание рекомендует дождаться официальных заявлений военного ведомства КНР.

Кроме того, ряд экспертов полагает, что сообщения СМИ о «сбитом ПВО Тайваня китайском истребителе» являются провокацией, целью которой может быть усиление напряженности в отношениях между Пекином и Тайбэем.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай протестует против посещения Тайваня спикером чешского Сената