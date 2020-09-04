Вашингтон, 4 сентября 2020, 20:34 — REGNUM Соглашение о нормализации экономических отношений подписали Сербия и Косово, передаёт 4 сентября TV Pink.
Договорённость была достигнута на переговорах в США, куда с этой целью на два дня приехали сербский президент Александр Вучич и косовский премьер-министр Авдулла Хоти.
Соглашение Белград и Приштина заключили при посредничестве американской стороны. На церемонии присутствовал президент Штатов Дональд Трамп.
Комментируя этот результат переговоров, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич заявил:
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Ранее о достигнутом между Белградом и Приштиной экономическом соглашении сообщил Трамп. Переговоры стартовали накануне, 3 сентября, и завершились сегодня.
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