Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Соглашение о нормализации экономических отношений подписали Сербия и Косово, передаёт 4 сентября TV Pink.

Подписание Соглашения о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово. 4 сентября 2020 года, Вашингтон

Договорённость была достигнута на переговорах в США, куда с этой целью на два дня приехали сербский президент Александр Вучич и косовский премьер-министр Авдулла Хоти.

Соглашение Белград и Приштина заключили при посредничестве американской стороны. На церемонии присутствовал президент Штатов Дональд Трамп.

Комментируя этот результат переговоров, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич заявил:

«Соглашение подписано, подписание состоялось в Овальном кабинете».

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Ранее о достигнутом между Белградом и Приштиной экономическом соглашении сообщил Трамп. Переговоры стартовали накануне, 3 сентября, и завершились сегодня.

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