Москва, , 19:14 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил намерение властей Украины начать уголовное преследование в отношении посетивших Москву депутатов Верховной рады.

Встреча Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина с председателем Межфракционного депутатского объединения «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция» Виктором Медведчуком. 11 марта 2020 года Duma.gov.ru

«Это удар по парламентскому измерению нормандского формата и попытка сорвать этот диалог. Но в таком случае, противникам урегулирования ситуации нужно понимать — в первую очередь они должны привлечь к уголовной ответственности своего президента Зеленского, который сам участвует в выработке договоренностей в нормандском формате на уровне глав государств», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

По его мнению, этот диалог в рамках парламентского измерения нормандского формата нужен, и после того, как закончится пандемия, он должен быть продолжен с участием, в том числе, депутатов Франции и Германии.

Володин напомнил, что темой встречи с украинскими парламентариями в марте 2020 года был вопрос создания парламентского измерения нормандского формата.

«Со стороны депутатов Верховной рады приезд в Москву был мужественный, ответственный шаг. Они выразили готовность совместно искать решения, направленные на достижение мира, реализацию Минских соглашений. Это важно, в первую очередь, для самой Украины, где уже седьмой год не прекращается гражданский конфликт», — отметил Володин.

Наши европейские партнеры, парламентские структуры стран ЕС должны дать соответствующую оценку действиям Киева, продолжил спикер Госдумы.

«Со своей стороны Россия остается открытой к диалогу со всеми здравыми политическими силами Украины, выступающими за мирное урегулирование и скорейшее прекращение гражданского противостояния на Донбассе», — подчеркнул Володин.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады Украины «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина — Россия — Германия — Франция» Виктор Медведчук, а также депутаты Верховной рады Украины обсудили вопросы реализации Минских соглашений 10 марта 2020 года. Также состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Виктора Медведчука, в которой также принял участие Володин.

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