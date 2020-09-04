Берлин, 4 сентября 2020, 19:13 — REGNUM Обвинения Берлина в адрес Москвы в «отравление» российского блогера Алексея Навального стало поводом в Германии к атакам на «Северный поток-2».
Так, Фридрих Мерц, претендующий на должность лидера германского Христианско-демократического союза, в интервью Bild заявил, что «после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать».
Эти два года позволят ЕС, отмечает инициатор срыва работы графика газопровода, «сократить свою зависимость от российских нефти и газа».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Христианско-демократический союз сразу после заявления об «отравлении» Навального «ядом из группы «Новичок» предложил обсудить вопрос антироссийских санкций.
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