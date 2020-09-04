Москва, , 19:01 — REGNUM Заявления о перспективах поднятия грузинского флага над российской военной базой в Южной Осетии и её «возвращении» в состав Грузии делают популисты, на которых «вообще не стоит обращать внимание», сообщил 4 сентября РИА Новости бывший командующий 58-й армией Северо-Кавказского военного округа генерал Анатолий Хрулев, руководивший в 2008 году военной операцией по очищению этих территорий от грузинских военных и их хозяев.

Анатолий Хрулёв (слева) Mil.ru

«Это не более чем популистские заявления. Ни в 2008 году, ни тем более сейчас у грузинской армии нет военного потенциала, чтобы противостоять российским военным в Южной Осетии. Это не более чем популистские заявления, которыми политик пытается привлечь избирателей», — цитирует агентство слова Анатолия Хрулева.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября предводитель Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили пообещал поднять грузинский флаг над военной базой России в Южной Осетии.

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