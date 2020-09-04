Берлин, 4 сентября 2020, 18:47 — REGNUM Отравление российского блогера Алексея Навального преследовало цель закрыть ему рот, считает германский президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает 4 сентября Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Штайнмайер повторил формулировку, с которой федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила в день сообщения об «отравлении» Навального «ядом из группы «Новичок»: «Навального отравили, преследуя цель заставить замолчать».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлин так и не предоставил Москве данных, подтверждающих версию отравления Навального. В Германии российский блогер находится с 22 августа 2020 г.
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