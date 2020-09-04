Вена, , 18:34 — REGNUM Один из объектов Ирана, на котором предполагалось найти ядерный материал, не задекларированный Тегераном, проинспектирован МАГАТЭ, сообщает 4 сентября Reuters.

Соответствующее заявление содержится в докладе Международного агентства по атомной энергии. В ходе инспекции выяснилось, что запасы обогащённого урана Ирана составляют (по состоянию на 25 августа 2020 г.) 2105,4 кг.

При этом допустимая масса этого вещества, согласно так называемой ядерной сделке (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), не должна превышать в Иране 202,8 кг (для фторида урана — 300 кг).

Напомним, в Иране есть ещё один объект, который страна открыла для посещения МАГАТЭ, но который агентство ещё не проинспектировало.

Добавим, что Иран начал выходить за лимит, оговоренный в СВПД, после демонстративного выхода Соединённых Штатов из этой договорённости четыре года назад — с приходом к власти президента Дональда Трампа.

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