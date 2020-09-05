Токио, , 07:54 — REGNUM После заявления о слиянии двух оппозиционных партий Японии — Конституционно-демократической партии и Демократической партии для народа — генсек первой Юкио Эдано объявил о своей кандидатуре на пост главы новой партии. Об этом сообщает информационное агентство Jiji Press.

Юкио Эдано DAJF

«Я положу конец периоду слияний и распадов в истории [оппозиционных партий]», — сказал Эдано на пресс-конференции. Эдано также заявил, что новая партия будет стремиться к вытеснению Либерально-демократической партии с правящей позиции.

Кроме того, Эдано рассказал, что новая партия унаследует название Конституционно-демократической партии на японском языке — «Риккэн Минсюто».

Партия изберет своего лидера и утвердит название 10 сентября.