Москва, , 18:21 — REGNUM Доказательств «отравления» в России блогера Алексея Навального у Запада нет, и это очень заметно по тому тону, который взяли западные «партнёры», сообщил 4 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Тон этот, отмечает глава МИД РФ, «высокопарен, пафосен», а требования объяснений — «высокомерны».

Судя по этому тону, «который позволяют себе наши западные партнёры», отметил Лавров, «они кроме искусственно нагнетаемой патетики пока мало что могут предъявить».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё осуждение в адрес РФ в связи с «отравлением» Навального, которое ничем не доказано, уже выразил ряд западных стран.

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