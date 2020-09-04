Бишкек, , 18:17 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приняла решение направить большую группу наблюдателей для мониторинга парламентских выборов в Киргизии. Об этом заявил представитель ОБСЕ Томас Безеруп на встрече с заместителем главы МИД Азизбеком Мадмаровым.

По его словам, бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека планирует прислать в республику 24 долгосрочных и 350 краткосрочных наблюдателей.

Замминистра иностранных дел Киргизии выразил признательность ОБСЕ за такое решение, отметив при этом, что предстоящие выборы депутатов республиканского парламента являются проверкой прочности демократических устоев общества и станут еще одним шагом на пути укрепления демократии в республике.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в парламент Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют представители 16 политических партий.