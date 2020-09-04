Вена, , 18:01 — REGNUM Посол России в Вене приглашен в МИД Австрии для беседы из-за информационного шума вокруг госпитализации блогера Навального, сообщает 4 сентября ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга.

Флаг Австрии

По его словам, в российское диппредставительство вызов был отправлен 3 сентября и посол России должен приехать в МИД 4 сентября.

В российском посольстве уже подтвердили эти сообщения.

Напомним, ранее официальный Берлин заявил, что некие военные врачи обнаружили у блогера Навального, вывезенного в Германию по разрешению властей РФ, следы отравления ядом «Новичок».

Никаких фактов и доказательств при этом представлено не было.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России «нечего скрывать» в этом деле, а также сообщил, что официальное обращение к ФРГ с предложением разбираться в данном вопросе в рамках договоров о правовой помощи до сих пор остается без ответа.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров об «отравлении» Навального: Меркель так и не может ничего предъявить

Читайте развитие сюжета: Лавров: судя по тону Запада, доказать «отравление» Навального нечем