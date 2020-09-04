Москва, , 17:54 — REGNUM Как и в так называемом деле Скрипалей, информация об «отравлении» блогера Алексея Навального Берлином фактически держится в секрете, сообщил 4 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Новичок» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И тогда, в 2018 г., Москву голословно обвинили в «отравлении» Скрипалей. Причём Великобритания, как выяснилось позже, потребовала от стран-членов ЕС выдворить российских дипломатов, а «факты» пообещала предоставить потом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реагируя на ничем не подтверждённые заявления из Берлина, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ему-то, мол, хорошо известно, что такое «отравление «Новичком».

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