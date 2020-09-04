Подгорица, , 17:24 — REGNUM Один из лидеров оппозиционного «Демократического фронта», коалиции, которая претендует на большинство в парламенте и формирование нового правительства Черногории Небойша Медоевич сказал, что новое правительство столнется с множеством проблем и что ему предстоит большая работа.

«Демократический фронт» поддержит любое правительство, в котором не будет Демократической партии социалистов. Для правительства важно быть реформаторским, патриотическим и иметь более широкую поддержку не только внутреннего, но и международного сообщества «, — сказал Медоевич на пресс-конференции 4 сентября.

Другой член коалиции Милан Кнежевич также призвал присоединиться в формировании нового правительства и партии меньшинств, потому что «меньшинствам нет места в проигрышном альянсе».

Напомним, что оппозиционные коалиции намерены сформировать экспертное правительство со специалистами, а не политиками на ключевых постах.