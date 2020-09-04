Токио, , 17:24 — REGNUM В Японии в результате слияния Конституционно-демократической партии и Демократической партии для народа появится крупная оппозиционная партия, куда войдут 149 депутатов, сообщает агентство Jiji Press.

Новая партия станет крупнейшей оппозиционной силой после распада Демократической партии в 2017 году. Она будет иметь 106 членов в Палате представителей и 43 члена в Палате советников.

Группа выражает решительное намерение отобрать политическую власть у правящей Либерально-демократической партии.

Между тем, 22 члена Демократической партии для народа отказались от вступления.