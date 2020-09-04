Москва, , 17:06 — REGNUM Замалчивать какие-то факты относительно ситуации с российским блогером Алексеем Навальным, находящимся в Германии в тяжёлом состоянии, российской стороне нет необходимости.

Об этом заявил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров 4 сентября. Глава МИД РФ отметил, что Москве нечего скрывать в ситуации с Навальным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запад обвиняет Россию в отравлении Навального боевым отравляющим веществом («из группы «Новичок»).

Так, своё слово сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Москва должна помочь международному расследованию «отравления».

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