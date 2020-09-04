Анкара, 4 сентября 2020, 17:04 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал французского президента Эммануэля Макрона «не впадать в истерику» из-за внешнеполитических поражений Франции, 4 сентября сообщает агентство Reuters.
Чавушоглу заявил, что Макрон «впал в истерику» из-за поражений Халифы Хафтара в Ливии, затем «был унижен» в Восточном Средиземноморье, а после этого стал «провоцировать» Грецию на конфликт с Турцией.
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