Анкара, , 17:04 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал французского президента Эммануэля Макрона «не впадать в истерику» из-за внешнеполитических поражений Франции, 4 сентября сообщает агентство Reuters.

Чавушоглу заявил, что Макрон «впал в истерику» из-за поражений Халифы Хафтара в Ливии, затем «был унижен» в Восточном Средиземноморье, а после этого стал «провоцировать» Грецию на конфликт с Турцией.

«Нет нужды в таком истерическом поведении со стороны Франции, они выглядят смешно. Мы две страны-члена НАТО» , — заявил Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре.

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