Подгорица, , 16:57 — REGNUM Посольство Сербии в Черногории потребовало от компетентных органов Черногории полной отмены ограничительных мер и тестов для въезда своих граждан.

На границе с Черногорией Terfili

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Ранее Черногория смягчила условия для граждан стран региона, входящих в «желтый список». Теперь въехать в Черногорию из Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии можно не только с ПЦР-тестом, но и с положительным тестом на антитела IgG (не старше 30 дней) и с отрицательным результатом серологического теста на антитела IgM.

При этом сербское посольство требует полной отмены ограничительных мер и тестов для въезда своих граждан в Черногорию.

«Судя по количеству новых случаев за последние несколько дней в Сербии, мы более чем оправданно требуем полной отмены ограничительных мер и тестов, которые мы также основываем на принципах взаимности, учитывая, что Сербия отменила все ограничения на въезд черногорских граждан», — говорится в заявлении посольства.