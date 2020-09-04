Москва, , 16:50 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский посоветовал Литве отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

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"Литва сейчас живёт по Конституции 1938 года, а по ней столица страны не Вильнюс, а город Каунас. А весь Вильнюсский край Литве дал Сталин уже позже. Но ведь Литва после 1989-го провела полную десоветизацию. Так что раз речь об историческом ревизионизме, то Литве, ради чистоты совет, нужно не брать, а отдать Белоруссии и Вильнюс, и Клайпеду», — отметил Жириновский.

По мнению парламентария, Литва ведёт себя крайне активно в отношении Белоруссии, политики страны практически открытым текстом говорят о разделе Белоруссии без Александра Лукашенко.

«Мечтают о Речи Посполитой», — указал Жириновский.