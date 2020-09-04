Москва, , 16:07 — REGNUM Депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин («Единая Россия») выступил с обращением к президенту, парламенту и гражданам Южной Осетии. ИА REGNUM приводит текст обращения полностью.

«С тревогой наблюдаю за происходящими в последние дни в Южной Осетии событиями. Никак не могу и не хочу относиться к ним формально, как к чужому внутреннему делу. Смею думать, Вы знаете, что за свободу и независимость Хуссар Ирыстон, за ее признание мы боролись вместе, каждый по-своему. Вы не чужие: все хорошее мы празднуем сообща, все плохое — в упрек всем нам, и в России, и в Осетии.

Я обращаюсь сейчас к правым и виноватым, — не дайте личную трагедию, обиду или эмоции превратить в трагедию неокрепшей государственности Республики. Не множьте взаимных претензий и обвинений. Есть кому радоваться расколу и раздраю Южной Осетии.

Безусловно, закон и справедливость должны быть восстановлены, как и доверие между людьми, во власти и в оппозиции. Не хочу никого осуждать, но этого не достичь, например, забастовкой депутатов Парламента. Переводите спор в диалог, как ни трудно было бы его начать.

Призываю глубокоуважаемых мною людей, основоположников Республики и ее союзных отношений с Россией проявить в этот момент мудрость, еще раз стать выше всех и всяческих обид и недоразумений. Вы заняли место в истории народа. Его нельзя ни на что разменять. Помогите внести успокоение в сердца и души сограждан.

Да здравствует мирная, единая и процветающая Южная Осетия!».