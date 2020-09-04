Джакарта, , 16:02 — REGNUM Китай продолжит быть важным партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в различных областях, особенно в экономике. Об этом, как сообщает Antara, заявил исследователь ISEAS Джаянт Менон.

«Отношения АСЕАН с Китаем в экономической сфере укрепляются и в рамках взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Джаянт Менон в ходе дискуссии о будущем Китая и АСЕАН, которая состоялась в Джакарте.

По его словам, сотрудничество между АСЕАН и Китаем в экономической сфере будет укрепляться и расширяться в будущем.

«Геополитика и экономика неразделимы, и мы должны гарантировать, что политическая стратегия не угрожает взаимовыгодному сотрудничеству между Китаем и АСЕАН», — заявил Джаянт Менон.

Как сообщало ИА REGNUM, старший научный сотрудник института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) предложил АСЕАН провести форум для получения поддержки со стороны стран-членов, которые не имеют прямого отношения к спорам в Южно-Китайском море.

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