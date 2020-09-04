Тбилиси, , 16:04 — REGNUM Хищение данных лаборатории Лугара в ходе кибератаки на компьютерную сеть минздрава Грузии было попыткой парализовать работу этой организации по борьбе с распространением коронавируса. Такое заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили 4 сентября опубликовала пресс-служба главы государства на официальном сайте.

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"Нападение на центр Лугара, особенно сегодня в условиях пандемии, когда роль лаборатории имеет решающее значение для спасения жизней, следует рассматривать как бесчеловечный акт», — говорится в заявлении.

Зурабишвили призвала к скорейшему расследованию и поиску тех, кто стоит за кибератакой, но также заявила, что у неё возникают вопросы в отношении действий России.

Напомним, о кибератаке на минздрав сообщили в МВД Грузии 3 сентября. В ведомстве отметили, что представители иностранной спецслужбы похитили данные о деятельности лаборатории Лугара в борьбе с пандемией. Глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили до завершения расследования объявил, что виновной в кибератаке может быть Россия.

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